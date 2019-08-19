Забайкальский депутат-коммунист Юрий Гайдук призвал прокуратуру отменить губернаторские выборы, потому что, по его мнению, предвыборная кампания прошла с большими нарушениями.
Напомним, Гайдука до выборов не допустили. Он предоставил 352 подписи муниципального фильтра, а надо было 349. Кандидат нарушил норму, согласно которой среди них должно быть не менее 50 от глав и депутатов трех четвертей муниципальных районов и городских округов края. Он представил подписи только из 17 муниципалитетов при необходимых 27.
Коммунист отметил, что врио губернатора Александр Осипов нарушил закон. Его зарегистрировали кандидатом в губернаторы как самовыдвиженца, а местные нормативные акты позволяли идти на выборы только от партий.
Кроме того, депутат обвинил главу региона в махинации с подписными листами и сборами подписей депутатов. "Голосовать не за кого. Требуем от прокуратуры, судов отменить губернаторские выборы в Забайкалье", - сказал Гайдук.
Он добавил, что коммунистов стараются выбить из предвыборной гонки и в Чите.
Источник фото: Правда.ру
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