Избирком Республики Алтай обратится в Роскомнадзор с требованием привлечь к ответственности редакцию местной газеты, в которой выявлена предвыборная агитация.
Речь идет о газетах "Листок в Чойском районе" и "Листок". В избиркоме отметили, что опубликованная в них информация может "побудить избирателей голосовать за кандидата". Материал был размещен вне агитационного периода. Кроме того, нарушен порядок "участия СМИ при опубликовании результатов опроса общественного мнения".
Напомним, 8 сентября в Республике Алтай будут избирать главу региона. В марте текущего года российский лидер Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении Александра Бердникова и назначил врио Олега Хорохордина.
В единый день голосования за кресло главы РА будут бороться Хорохордин от "Единой России", Виктор Ромашкин от КПРФ и Дмитрий Софронов от ЛДПР.
Источник фото: Правда.ру
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