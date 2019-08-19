Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник обсудит ситуацию с попытками иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, в частности, в выборы.
Напомним, ранее оппозиционные фракции выступили за расследование вмешательства иностранных СМИ и дипломатических представительств во внутренние дела нашей страны в ходе несанкционированного митинга в Москве. "Единая Россия" данную инициативу также поддержала.
Как сообщил ТАСС первый замруководителя ЕР Андрей Исаев, будет создана комиссия по борьбе с иностранным вмешательством. Она займется сбором информации о фактах вмешательства. В случае необходимости комиссия предложит изменения в законодательство.
Члены совета Госдумы сегодня также обсудят тему работы новостных агрегаторов, в том числе алгоритмов выстраивания перечня топовых новостей, в который иногда попадают ложные материалы. Они остаются на главной странице даже после того, как их официально опровергли.
Источник фото: сайт Госдумы
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