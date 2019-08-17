Порядка четырех тысяч человек участвуют в митинге КПРФ на проспекте Академика Сахарова в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.
Общественный проект "Белый счетчик", который занимается подсчетом людей на массовых мероприятиях, сообщает о 3900 протестующих. Как уточняют СМИ, участники акции уже начинают расходиться, а выходящий поток превзошел входящий.
Напомним, митинг за честные выбора начался в полдень, на мероприятии выступил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Следует отметить, что это акция протеста стала единственной, которую удалось согласовать с мэрией столицы на 17 августа.
Оппозиционные депутаты в Мосгордуму также подавали заявку на проведение шествия по Бульварному кольцу, однако она была отклонена. Не одобрили и заявку на проведение массовых пикетов на бульварах.
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