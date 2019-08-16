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Шеин: люди должны иметь возможность выражать свою политическу волю

Политика print

Законодательство, регулирующее проведение массовых мероприятий, за последние 20 лет в России стало значительно хуже, заявил депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Шеин.

По его словам, это ограничило людей в возможности добиваться уже существующих прав и их расширения. Поэтому надо возвращаться к тому законодательству, которое было в 90-е годы, сказал парламентарий Regions.ru.

Он добавил, что нужно бояться не законов, которые позволяли свободно проводить митинги, а того, что "власти с олигархами страну поделили на жирные куски".

Россия принадлежит всем живущим в ней людям, а не только сенаторам,  депутатам, губернаторам, главам администраций, подчеркнул Шеин, поэтому граждане должны иметь возможность выражать свою политическую волю.

По мнению депутата, там, где массовые мероприятия представляют помехи для людей, в них не участвующих, должны быть введены особые порядки. "Но это не значит, что нужно на каждом шагу указывать гражданам, где им собираться, а где не собираться", - заявил он.

Источник фото: сайт "Справедливой России"

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Темы митинги депутат госдума олег шеин справедливая россия
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