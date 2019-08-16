Законодательство, регулирующее проведение массовых мероприятий, за последние 20 лет в России стало значительно хуже, заявил депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Шеин.
По его словам, это ограничило людей в возможности добиваться уже существующих прав и их расширения. Поэтому надо возвращаться к тому законодательству, которое было в 90-е годы, сказал парламентарий Regions.ru.
Он добавил, что нужно бояться не законов, которые позволяли свободно проводить митинги, а того, что "власти с олигархами страну поделили на жирные куски".
Россия принадлежит всем живущим в ней людям, а не только сенаторам, депутатам, губернаторам, главам администраций, подчеркнул Шеин, поэтому граждане должны иметь возможность выражать свою политическую волю.
По мнению депутата, там, где массовые мероприятия представляют помехи для людей, в них не участвующих, должны быть введены особые порядки. "Но это не значит, что нужно на каждом шагу указывать гражданам, где им собираться, а где не собираться", - заявил он.
Источник фото: сайт "Справедливой России"
Читайте также:
Организаторы отказались от проведения митинга 25 августа
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия может отдать Японии два Курильских острова Шикотан и Хабомаи, но на определенных условиях.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия может отдать Японии два Курильских острова Шикотан и Хабомаи, но на определенных условиях.
Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Пилоту истребителя F-18 не удалось выполнить задуманное — его отогнали российские Су-27.