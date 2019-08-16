Организаторы отказались от проведения митинга 25 августа

Организаторы митинга, который планировался на 25 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве, отказались от этой идеи. Они не согласились на предложение властей провести его с внешней стороны Садового кольца.

В столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции журналистам заявили, что в данном месте неоднократно проводились мероприятия, расположение и инфраструктура площадки позволяет безопасно вместить заявленное количество участников.

Вместе с тем подавшие заявку требовали, чтобы им предоставили место у дома No12 по проспекту Академика Сахарова, а не у No9.

В ведомстве добавили, что за этим отказом скрывается "мелкий шантаж".

Напомним, завтра в столице состоится митинг, организованный КПРФ. В партии заявили, что приглашают на мероприятие представителей всех политических сил.

Источник фото: Правда.ру

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