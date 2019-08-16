Представители КПРФ проведут акции в городах Центральной России.
Так, в районах Воронежа и области состоятся агитационные пикеты. С властями они согласованы. В Орле и районах пройдет 28 разрешенных пикетов.
На стадионе "Юность" во Владимире с соглашения властей организуют акцию "За честные и чистые выборы За власть закона и социальные права граждан!", сообщает "Интерфакс".
А в Курске сегодня вечером сторонники коммунистов в сквере у памятника Свиридову проведут пикет "За справедливость и права граждан! Остановим административный и судебный произвол власти".
Ранее стало известно, что акции пройдут и в городах Приволжского ФО. В Казани в субботу КПРФ проведет согласованный митинг за честные выборы. Планируется, что на него придут 200 человек.
Под таким же лозунгом и в этот же день состоится митинг коммунистов в Уфе на площади перед Дворцом спорта. Заявленное число участников - более 600 человек.
Источник фото: Правда.ру
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