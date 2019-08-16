Около половины хакерских атак на систему онлайн-голосования для выборов в Мосгордуму ведется из-за рубежа. Об этом заявил замглавы департамента информационных технологий Артем Костырко.
По его словам, в ходе тестирования зафиксирована работа серверов, расположенных в США, Германии, Нидерландах, странах Юго-восточной Азии. Успешных попыток взлома пока не было.
Атаки отражаются при помощи российских средств защиты информации. Хакеры в основном пытаются расшифровать бюллетени и вбросить дополнительные бюллетени в блокчейн, сказал чиновник ТАСС.
Напомним, ранее стало известно, что вознаграждение за взлом системы электронных выборов выросло до 2 миллионов рублей. Часть этой суммы может получить французский эксперт-криптограф Пьеррик Годри, который обнаружил уязвимости в системе.
Источник фото: Правда.ру
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