В городах Поволжья пройдут акции в поддержку московских протестов

Представители оппозиции в городах Приволжского ФО в ближайшие выходные проведут акции солидарности с московскими протестами.

В Перми в субботу состоится одиночный пикет в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Акция начнется в 14:00 по местному времени у памятника Пермскому медведю.

В этот же день в Казани КПРФ проведет согласованный митинг за честные выборы. Заявленное количество участников - 200 человек.

Согласовали митинг коммунистов с таким же лозунгом и власти Уфы, сообщает "Интерфакс". Он состоится 17 августа на площади перед Дворцом спорта. Участие в мероприятии, как планируется, примут более 600 человек.

Мэрия Кирова запретила активисту "Открытой России" Вадиму Ананьину организовать массовый пикет на Театральной площади, поэтому он проведет там одиночный. Оппозиционер также выступает за честные выборы.

Источник фото: Правда.ру

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