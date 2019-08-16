Глава Мосгоризбиркома не покинет свой пост до выборов

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов не покинет свой пост до окончания кампании по выборам в столичный парламент, которые состоятся 8 сентября.

Напомним, его отставки ранее потребовали кандидаты от КПРФ, их поддержал лидер партии Геннадий Зюганов. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Горбунову может быть вынесен вотум недоверия, но таких радикальных решений до выборов никто принимать не будет.

Сам чиновник отметил, что большой срок работы на посту не является весомым основанием для отставки.

Отставка Горбунова после выборов возможна, заявил "Ведомостям" источник, близкий к мэрии. Собеседник в КПРФ рассказал, что в прошлую пятницу Зюганов встречался с градоначальником Сергеем Собяниным, и эта тема поднималась. Мэр подчеркнул, что до выборов отставки главы МГИК не будет.

Еще один близкий к мэрии человек сказал изданию, что уход Горбунова в ближайшее время маловероятен из-за давления оппозиции.

Источник, близкий к Центризбиркому, в свою очередь сообщил, что Памфилова еще полтора года назад добивалась отставки Горбунова, но Собянин не согласился. По его словам, она повторит попытку после выборов.

Источник фото: Правда.ру

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