КПРФ в Татарстане не удалось снять с выборов "Коммунистов России"

Верховный суд Татарстана отказался снимать с выборов в Госсовет республики, которые состоятся 8 сентября, список "Коммунистов России".

Иск подали представители КПРФ. По их словам, партия представила в избирком очень много недействительных подписей - более 11,1%, а по закону можно только до 10%.

Кроме того, сообщалось, что "Коммунисты России" представили выписку из протокола о выдвижении кандидатов, а по уставу партии нужны постановление или резолюция. Ставилось также под сомнение, что кандидатов выдвигали по согласованию с федеральным политбюро.

ЦИК Татарстана и суд встали на сторону "Коммунистов России". Против удовлетворения иска была и прокуратура.

Глава избирательного штаба КПРФ Артем Прокофьев сообщил "Ъ-Казань", что партия обжалует решение. Он констатировал, что Верховный суд РФ уже отменял регистрацию "Коммунистов России" по аналогичным основаниям.

Источник фото: Правда.ру

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