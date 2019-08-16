Суд потребовал вернуть кандидатов от СР на выборы в Карелии

Суд в Карелии обязал допустить кандидатов от "Справедливой России" на выборы в Лахденпохский городской совет.

Как сообщается на сайте партии, ранее территориальный избирком снял с выборов восьмерых кандидатов в депутаты горсовета Лахденпохьи, выдвинутых СР.

Решение в избиркоме объяснили тем, что парторганизация нарушила сроки уведомления о конференции, на которой состоялось выдвижение кандидатов. Это нужно было сделать за 3 дня до момента ее проведения. Однако конференция проходила 21 июля, и за три дня до неё организаторы уведомили комиссию о предстоящем событии.

В итоге судья не обнаружил нарушения закона в процедуре уведомления о проведении партконференции.

На этом основании суд потребовал от ТИКа отменить прежнее решение об отказе кандидатам в регистрации и обязал немедленно осуществить процедуру регистрации.

Источник фото: Правда.ру

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