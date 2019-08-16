Число отказов в регистрации кандидатам в МГД снизилось почти в два раза

Число отказов в регистрации кандидатам в депутаты Мосгордумы по сравнению с выборами в 2014-м уменьшилось практически в два раза. Об этом сегодня представителям СМИ заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.

По его словам, на это повлияло несколько факторов. В частности, кандидаты стали лучше готовить необходимые документы. Кроме того, у избиркомов стало к ним более лояльное отношение, им помогают.

Булаев добавил, что процедура регистрации в этом году прошла намного лучше, чем пять лет назад.

"Мы не видим здесь существенного изменения в работе комиссии [Мосгоризбиркома], наоборот, она более лояльно работала", - указал он.

Зампред ЦИК подчеркнул, что в большинстве субъектов РФ процесс приема документов и регистрации прошел в штатном режиме. В некоторых регионах на него вообще не было ни одной жалобы.

Источник фото: сайт правительства Москвы

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