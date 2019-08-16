В ЦИК выразили надежду, что агитационная кампания пройдет без войны между кандидатами. Об этом сегодня представителям СМИ заявил замглавы комиссии Николай Булаев.
По его словам, закон точно описывает, что можно и что категорически нельзя делать перед выборами. Комиссия надеется, что не будет массового вброса заказных материалов друг на друга или обвинений в нарушениях, которые могут приводить к отмене регистрации.
Булаев добавил, что агитационная кампания зачастую сопровождается огромным числом жалоб, которые поступают в ЦИК и в избиркомы регионов.
Он также сообщил, что на данный момент около 30 тыс. избирателей подали заявления о желании проголосовать на выборах на участке по месту нахождения.
Для участия в эксперименте по электронному голосованию, который будет проведен в трех округах Москвы, поступило около 2 тыс. заявок.
Источник фото: Правда.ру
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