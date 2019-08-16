Кандидатов в губернаторы предлагают обязать участвовать в дебатах

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин считает, что кандидатов на должности глав субъектов РФ надо законодательно обязать участвовать в телевизионных дебатах.

По его словам, отказ от участия показывает неуважение к жителям региона, главой которого они собираются стать, незнание его насущных проблем, страх показать это людям, а также пренебрежительное отношение к конкурентам.

Если человек умный, пусть покажет, что он умный, если дурак, - тоже, сказал Шерин Regions.ru. Он отметил, что зачастую все кандидаты от власти назначаются на посты губернаторов не меньше чем за полгода до выборов, и у них есть время узнать проблемы региона.

По мнению парламентария, если кандидат представителей других политических сил не воспринимает как равных себе, то он не сможет консолидировать общество.

Шерин заявил, что ходить на дебаты мешают "болезненный бонапартизм" и трусость перед публичным общением.

Источник фото: Правда.ру

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