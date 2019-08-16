Коммунисты Петропавловска-Камчатского провели на центральной площади города пикет за чистые выборы.
Участники акции пришли на нее с транспарантами и флагами, вторым лозунгом было "За достойную жизнь жителей Камчатки". "Мы хотели обратить внимание на эффективность региональной власти, монополизированной "Единой Россией", в вопросе повышения уровня жизни камчатцев", - сказал руководитель реготделения КПРФ Сергей Ванюшкин.
В мероприятии приняли участие 28 человек. Нарушений общественного порядка не зафиксировано.
Добавим, приморское отделение КПРФ планировало провести митинг во Владивостоке 17 августа, но власти его не согласовали. Организаторы выразили несогласие с данным решением и обратились в суд.
В Якутске и Чите завтра состоятся согласованные митинги.
В Благовещенске коммунисты намеревались провести автопробег, однако разрешили им только шествие.
Источник фото: Правда.ру
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