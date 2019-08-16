Руководитель отделения "Партии роста" в Алтайском крае Андрей Крылов намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Барнаула.
Крылов год назад участвовал в выборах губернатора края. Он проиграл Виктору Томенко, выдвинутому "Единой Россией", набрав около 13% голосов избирателей.
Отделение партии Крылов возглавляет два года.
Напомним, накануне глава администрации Барнаула Сергей Дугин, который занимал этот пост с 2015-го, написал заявление об отставке. По его словам, решение принято обдуманно. Оно обсуждалось с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
И.о. главы города стал первый замглавы администрации Вячеслав Франк. Такое решение приняли депутаты гордумы. Голосование проводилось путем опроса, в котором приняли участие представители всех фракций.
Источник фото: Правда.ру
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