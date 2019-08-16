Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Экс-кандидат в губернаторы Алтая будет баллотироваться в мэры Барнаула

Политика print

Руководитель отделения "Партии роста" в Алтайском крае Андрей Крылов намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Барнаула.

Крылов год назад участвовал в выборах губернатора края. Он проиграл Виктору Томенко, выдвинутому "Единой Россией", набрав около 13% голосов избирателей.

Отделение партии Крылов возглавляет два года.

Напомним, накануне глава администрации Барнаула Сергей Дугин, который занимал этот пост с 2015-го, написал заявление об отставке. По его словам, решение принято обдуманно. Оно обсуждалось с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

И.о. главы города стал первый замглавы администрации Вячеслав Франк. Такое решение приняли депутаты гордумы. Голосование проводилось путем опроса, в котором приняли участие представители всех фракций.

Источник фото: Правда.ру

Читайте также:

За кресло главы Республики Алтай будут бороться пять человек

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы мэр барнаул алтайский край предвыборная кампания
Обсудить
Актуальная аналитика
Авто
Заводим машину с толкача
Здоровье
Вздутие кишечника - чаще женская проблема
Ценные бумаги
Китай перестал быть крупнейшим кредитором США
Новости Все >
От Генпрокуратуры потребовали наказать Бузову из-за шутки про блокаду
В КПРФ выступили за расширение полномочий парламента
Врачи Дагестана установили мировой рекорд по числу операций за день
Экс-кандидат в губернаторы Алтая будет баллотироваться в мэры Барнаула
Google не удалил оскорбительное видео по требованию Роскомнадзора
Макгрегору грозит штраф за нападение на пожилого мужчину
Половину транспортных карт в РФ запретят пополнять наличными анонимно
Сбербанк запустит оплату в магазинах с помощью отпечатка пальца
В работе почты Gmail отмечены сбои по всему миру
Футболист Тарасов предлагает изменить закон об алиментах
Последние материалы
В КПРФ выступили за расширение полномочий парламента
Врачи Дагестана установили мировой рекорд по числу операций за день
Экс-кандидат в губернаторы Алтая будет баллотироваться в мэры Барнаула
Вздутие кишечника - чаще женская проблема
Google не удалил оскорбительное видео по требованию Роскомнадзора
Китай перестал быть крупнейшим кредитором США
Макгрегору грозит штраф за нападение на пожилого мужчину
Половину транспортных карт в РФ запретят пополнять наличными анонимно
Сбербанк запустит оплату в магазинах с помощью отпечатка пальца
В работе почты Gmail отмечены сбои по всему миру
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Недвижимость
Знаменитый "физрук" Дмитрий Нагиев и его холостяцкие хоромы

Дмитрий Нагиев — человек, разносторонне развитый — он и спортсмен, и актер, и ведущий, да и просто хороший человек. Раньше он старался не распространяться о своей не﻿движимости и в принципе о личной жизни, но сейчас все изменилось, и теперь мы предлагаем посмотреть, как живет звезда под Питером и в Москве.

Знаменитый "физрук" Дмитрий Нагиев и его холостяцкие хоромы
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Мир. Новости мира
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Банки
Почему россиянам не дают кредит и ипотеку под 2-3% годовых
Технологии
"Ядерная батарейка" или ядерный двигатель. Что взорвалось в Белом море?
Банки
Почему россиянам не дают кредит и ипотеку под 2-3% годовых

Почему "Сбербанк" в Чехии дает ипотеку под 6,9%, а в Дании кредитуют под 0%? Почему власти смеются над вопросами о дешевых кредитах для россиян?

Почему россиянам не дают кредит и ипотеку под 2-3% годовых
The Washington Post: каждый пятый житель России мечтает ее покинуть
Общество
The Washington Post: каждый пятый житель России мечтает ее покинуть
Мир. Новости мира
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Выборы. Новости и аналитика
Избиратель не хочет голосовать за "Единую Россию", но и за других тоже
Происшествия
Су-27 помешали истребителю НАТО приблизиться к самолету Шойгу

Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Пилоту истребителя F-18 не удалось выполнить задуманное — его отогнали российские Су-27.

Су-27 помешали истребителю НАТО приблизиться к самолету Шойгу
Почему россиянам не дают кредит и ипотеку под 2-3% годовых
Банки
Почему россиянам не дают кредит и ипотеку под 2-3% годовых
Политика. Новости и аналитика
Жириновский: Запад мечтает развалить сильнейшую державу планеты
Происшествия
Чудо под Раменским: аварийный A321 с пассажирами сел в поле
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 15 Владимир Губарев Игорь Буккер Пласидо Доминго в сетях #MeToo Игорь Буккер Любовь Степушова Аргентина проголосовала за уход неолибералов из власти Любовь Степушова
Комментарии
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Росстат: граждане РФ предпенсионного возраста прекращают работать
Властей призвали ввести наказание за выгул опасных собак без намордника
Росстат: граждане РФ предпенсионного возраста прекращают работать
Избиратель не хочет голосовать за "Единую Россию", но и за других тоже
Росстат: граждане РФ предпенсионного возраста прекращают работать
Росстат: граждане РФ предпенсионного возраста прекращают работать
Врачи Дагестана установили мировой рекорд по числу операций за день
Росстат: граждане РФ предпенсионного возраста прекращают работать
Футболист Тарасов предлагает изменить закон об алиментах
Украинские депутаты выступили против запрета русского языка в Раде
Эксперт ответил Болтону на обвинение в воровстве технологий у США
Bloomberg: нефтяные экспортеры РФ процветают из-за санкций США
ВШЭ: 13% россиян могут быть изолированы от "большого" общества
Жириновский: кто-то поставил цель вызвать у россиян ненависть к стране
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Бузова подумала, что Смолов послал воздушный поцелуй ей
Клишас: законодательство РФ о митингах соответствует мировой практике
Клишас: законодательство РФ о митингах соответствует мировой практике
Клишас: законодательство РФ о митингах соответствует мировой практике
Клишас: законодательство РФ о митингах соответствует мировой практике
История и современность
Вокруг каждой четвертой звезды вращаются пригодные для жизни планеты
Вокруг каждой четвертой звезды вращаются пригодные для жизни планеты
В Кремле обнаружены следы пожара времен монголо-татарского нашествия
В Кремле обнаружены следы пожара времен монголо-татарского нашествия
Трамп заставил страны НАТО заплатить в альянс на $100 млрд больше
Трамп заставил страны НАТО заплатить в альянс на $100 млрд больше
Самолет ВВС США провел разведку у Калининградской области
Самолет ВВС США провел разведку у Калининградской области
Россия и Венесуэла заключили договор о заходе военных кораблей в порты
Россия и Венесуэла заключили договор о заходе военных кораблей в порты
Мосгорсуд продлил домашний арест основателю фонда Baring Vostok
Мосгорсуд продлил домашний арест основателю фонда Baring Vostok
Поход на Таллин: как советские корабли попали в плен к англичанам
Поход на Таллин: как советские корабли попали в плен к англичанам
Как австрийцы помешали Суворову бить французов на их территории
Как австрийцы помешали Суворову бить французов на их территории
Спецдоклад: США хотели "жарить русских" ракетой с ЯРД
Спецдоклад: США хотели "жарить русских" ракетой с ЯРД
Росгвардия ищет снайпера для работы на массовых мероприятиях
Росгвардия ищет снайпера для работы на массовых мероприятиях
Фотогалереи
Самые популярные корпоративные модели в РФ 5 Фото Самые популярные корпоративные модели в РФ
Великая и скверная Ингрид Бергман 8 Фото Великая и скверная Ингрид Бергман
Последняя тайна острова Пасхи 9 Фото Последняя тайна острова Пасхи
Образ идеальной женщины 8 Фото Образ идеальной женщины
Тайные сообщества, которые влияют на мир 10 Фото Тайные сообщества, которые влияют на мир
Домашнее
Что нужно знать о предменструальном синдроме: 5 полезных фактов
Угловой хейлит: диагностика и лечение
Анна Семенович рассказала о своем намерении похудеть
Недостаток йода в питании приводит к набору веса
Врач Уильям Ли рассказал о продуктах, убивающих рак
Дмитрий Маликов купил "космический костюм" для похудения
Как улучшить пищеварение без лекарств
Врач: насколько на самом деле опасны нитраты во фруктах и ягодах
Случай с фельдшером, пнувшим ногой женщину, назван уникальным
Случай с фельдшером, пнувшим ногой женщину, назван уникальным
Близкий друг Армена Джигарханяна рассказал о состоянии режиссера
Близкий друг Армена Джигарханяна рассказал о состоянии режиссера
Как одеваться стильно, но экономно
Как одеваться стильно, но экономно
Проблемы волос решит мезотерапия
Проблемы волос решит мезотерапия
Мастер из Перми послал Леди Гаге серьги для защиты от нападок в соцсетях
Мастер из Перми послал Леди Гаге серьги для защиты от нападок в соцсетях
СМИ сообщили о многомиллионных долгах у умершего солиста The Prodigy
СМИ сообщили о многомиллионных долгах у умершего солиста The Prodigy
Михаил Боярский: Бузова - «пустое место»
Михаил Боярский: Бузова - «пустое место»
Как начать заниматься спортом и не бросить
Как начать заниматься спортом и не бросить
Выбираем пылесос
Выбираем пылесос
Выбираем сковородку
Выбираем сковородку
Забавные фото
Неразговорчивая охрана 9 Фото Неразговорчивая охрана
Не так страшны монстры, как их малюют 6 Фото Не так страшны монстры, как их малюют
Как спят животные - забавные фото 10 Фото Как спят животные - забавные фото
Курилы с высоты птичьего полета 11 Фото Курилы с высоты птичьего полета
Хуже человека зверя нет 7 Фото Хуже человека зверя нет
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ