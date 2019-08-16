Губернаторов могут лишить права принимать решения о тушении пожаров

Министерство природы Российской Федерации направило в правительство предложения по усилению мер борьбы с лесными пожарами.

Об этом сообщается на официальном сайте российского ведомства.

В числе прочего Минприроды РФ предложило передать право решать, где нужно и не нужно тушить пожары, на федеральный уровень.

Отметим, что ранее такие решения принимали губернаторы регионов.

Напомним, что в конце июля текущего года Сибирь накрыло смогом от крупных лесных пожаров. Некоторое время возгорания не тушились по причине "экономической невыгодности" этого процесса.

Против чиновников Красноярского края завели уголовное дело — выяснилось, что депутаты не отдавали распоряжение тушить пожары с марта этого года.