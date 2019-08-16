Министерство природы Российской Федерации направило в правительство предложения по усилению мер борьбы с лесными пожарами.
Об этом сообщается на официальном сайте российского ведомства.
В числе прочего Минприроды РФ предложило передать право решать, где нужно и не нужно тушить пожары, на федеральный уровень.
Отметим, что ранее такие решения принимали губернаторы регионов.
Напомним, что в конце июля текущего года Сибирь накрыло смогом от крупных лесных пожаров. Некоторое время возгорания не тушились по причине "экономической невыгодности" этого процесса.
Против чиновников Красноярского края завели уголовное дело — выяснилось, что депутаты не отдавали распоряжение тушить пожары с марта этого года.
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