Валерий Гартунг: в России упал не интерес к выборам, а доверие к ним

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Валерий Гартунг прокомментировал опрос "Левада-центра", который продемонстрировал падение интереса жителей нашей страны к выборам.

По его словам, упал вовсе не интерес к выборам, а доверие к ним, в обществе нарастает недоверие ко всем институтам власти. Парламентарий заявил Regions.ru, что основа государства держится на признании населением справедливости действий представителей власти, а на сегодняшний момент она вызывает слишком большие сомнения.

Он отметил, что падение легитимности власти всегда сменяется ростом уличных протестов, поскольку чем выше активность на выборах, тем меньше она на улице. Люди не верят, что с помощью выборов могут хоть как-то повлиять на власть, считает депутат.

По его мнению, вернуть интерес населения к выборам можно путем снятия любых барьеров для участия в них. В нашей стране уже 15 лет неугодных кандидатов под надуманными предлогами снимают с выборов, просто именно в этом году в Москве это проявилось наиболее ярко, заключил Гартунг.

Источник фото: сайт Госдумы

Читайте также:

На митинге в Петербурге потребовали отменить "нечестные выборы"