В Петербурге прошел митинг КПРФ против нарушений в ходе избирательной кампании и на губернаторских и муниципальных выборах, которые состоятся 8 сентября.
Акция "За честные и чистые выборы. За власть закона и социальные права граждан" была согласована с властями северной столицы. Состоялась она на площади имени Ленина.
Первый секретарь горкома КПРФ Ольга Ходунова заявила, что главе ЦИК Элле Памфиловой будет направлено обращение с требованием отменить нечестные муниципальные выборы и наказать сотрудников избиркомов, которые допустили нарушения. Кроме того, участники митинга требовали отменить голосование на выборах губернатора за пределами города - в Псковской и Ленинградской областях.
Напомним, в субботу согласованная с мэрией акция КПРФ за честные выборы пройдет в Москве. Заявленное число участников - до 5 тысяч человек.
Состоится митинг с 12.00 до 15.00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Партия пригласила на него все политические силы.
Источник фото: Правда.ру
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