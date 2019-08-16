Правозащитники Валерий Борщев, Светлана Ганнушкина, Лев Пономарев в открытом обращении потребовали встречи с Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию с протестами в Москве.
В заявлении правозащитников, опубликованном на сайте радиостанции "Эхо Москвы", отмечается, что только президент может ограничить "силовой произвол". Отсутствие четкой реакции от него вызывает сомнения в том, что он располагает объективными данными о происходящем, отмечают правозащитники.
По их словам, встреча должна состоятся до выборов в столичный парламент. В ходе нее планируется донести до главы государства информацию о происходящем, обсудить требования протестующих, а также пути урегулирования ситуации.
В обращении также говорится, что власти реагируют на законные требования москвичей "непропорциональным насилием". Нужно как можно скорее разрешить кризис, который является разрушительным как "для всего общества, так и для российской государственности", заявляют правозащитники.
Источник фото: сайт Кремля
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