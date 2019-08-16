Власти Москвы планируют улучшить систему онлайн-выборов

Власти Москвы признали, что ключи шифрования в системе электронных выборов недостаточно стойкие. Их обещают улучшить к выборам в столичный парламент.

Недостатки в системе выявил французский эксперт-криптограф.

В департаменте информационных технологий ТАСС заявили, что отчасти согласны с мнением, что приватный ключ 256х3 не обеспечивает достаточную стойкость шифрования, в ближайшее время длина ключа будет изменена на 1024 бит.

В ведомстве добавили, что специально выкладывают открытый ключ и зашифрованные голоса для того, чтобы их попытались расшифровать до публикации закрытого ключа. С закрытым ключом расшифровать зашифрованные голоса можно достаточно быстро.

Планируется также перейти на другой принцип формирования случайных элементов кода. Он будет основан на уникальных транзакциях из браузера пользователя, а не на генераторе случайных чисел.

Источник фото: сайт Госдумы

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