"Коммунисты России" рассчитывают получить треть мест в Мосгордуме

Коммунисты России рассчитывают получить треть мест в Мосгордуме и демонтировать памятник Солженицыну.

На сайте партии сообщается, что ее представители планируют упростить структуру управления городом - упразднить префектуры, создать единую государственную управляющую компанию в сфере ЖКХ, принять закон о референдумах.

Получить треть мандатов в столичном парламенте вполне реально, так как партия ведет энергичную избирательную кампанию, заявил кандидат в депутаты Мосгордумы по округу No7 Константин Жуков.

Исполнительный секретарь ЦК КПКР Сергей Малинкович в свою очередь сказал, что вопрос о демонтаже памятника Солженицыну надо поставить уже на первом заседании горпарламента.

"Коммунисты России" хотят проверить на соответствие нормам закона решения властей о передаче церкви городского имущества. Кандидат по округу No24 Алексей Балабуткин представил планы по упразднению платных парковок, а также предложил вернуть бесплатные завтраки и обеды в школах и детских садах.

Своими противниками на выборах КПКР называет все парламентские партии, один из главных лозунгов ее кампании - "За Мосгордуму без буржуазных партий".

Источник фото: Правда.ру

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