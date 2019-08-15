Песков: обнаружение авиабомбы в Кремле не повлияло на график Путина

Инцидент с обнаружением авиабомбы времен Великой Отечественной войны на территории Кремля не повлиял на рабочий график Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что все утвержденные ранее мероприятия российского лидера "идут по плану".

Сегодня на сайте Кремля сообщалось, что глава государства провел встречу с врио главы Курганской области Вадимом Шумковым в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Неразорвавшуюся авиабомбу нашли во время работ по укреплению грунта. Комендант Кремля Сергей Хлебников рассказал, что ее обезвредили и увезли.

Обнаружили бомбу в Тайницком саду. Раньше на этом месте находился ледник - погреб для хранения провизии. Срез грунта делали под гидроизоляцию.

Источник фото: Facebook

Читайте также:

Вице-премьер Италии назвал Путина "великим президентом"