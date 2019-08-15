Инцидент с обнаружением авиабомбы времен Великой Отечественной войны на территории Кремля не повлиял на рабочий график Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он добавил, что все утвержденные ранее мероприятия российского лидера "идут по плану".
Сегодня на сайте Кремля сообщалось, что глава государства провел встречу с врио главы Курганской области Вадимом Шумковым в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
Неразорвавшуюся авиабомбу нашли во время работ по укреплению грунта. Комендант Кремля Сергей Хлебников рассказал, что ее обезвредили и увезли.
Обнаружили бомбу в Тайницком саду. Раньше на этом месте находился ледник - погреб для хранения провизии. Срез грунта делали под гидроизоляцию.
Источник фото: Facebook
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