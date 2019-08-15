В Москве на 17 августа согласовали только одну акцию

Власти Москвы из трех акций, заявленных на субботу, 17 августа, согласовали только одну - которую организует КПРФ.

Заявленное число участников - до 5 тысяч человек. Пройдет митинг "За честные и чистые выборы" с 12.00 до 15.00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Первый секретарь городского отделения КПРФ Валерий Рашкин заявил, что партия приглашает на мероприятие все политические силы.

В городском департаменте безопасности и противодействия коррупции сказали, что 9 августа поступила заявка на проведение в этот же день с 14.00 до 16.00 шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова с предполагаемым количеством участников до 30 тысяч человек. Однако организаторам разъяснили, что срок подачи уведомления о шествии - не ранее 15 и не позднее 10 дней до его проведения.

Были поданы заявки и на проведение 17 августа пикетов на Бульварном кольце. Их власти не согласовали по причине нарушений в оформлении уведомлений.

Источник фото: Правда.ру

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