Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов прокомментировал призывы КПРФ отправить его в отставку.
По его словам, большой срок работы на посту не является для этого весомым основанием. В пример он привел лидера партии Геннадия Зюганова, который много лет руководит КПРФ и является депутатом Госдумы.
Напомним, ранее главе ЦИК Элле Памфиловой передали от коммунистов обращение с требованием отправить в отставку председателя Мосгоризбиркома. Она допустила возможность вынесения ему вотума недоверия, но отметила, что до выборов таких решений принято не будет.
Вместе с тем Памфилова подчеркнула, что изменения в МГИК назрели, что Горбунов работает в ведомстве 26 лет, и это "более чем достаточно".
Накануне Зюганов заявил, что поддерживает требование кандидатов-коммунистов в депутаты столичного парламента отправить в отставку главу горизбиркома. По его словам, чиновник "лишил себя доверия полностью".
"Я бы на месте Памфиловой отправил бы немедленно", - сказал лидер КПРФ.
Источник фото: Правда.ру
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