ЦИК: кампанию в МГД использовали для создания проблемы в обществе

Избирательную кампанию в Мосгордуму в этом году использовали для того, чтобы создать проблему в обществе. Об этом сегодня заявил представителям СМИ зампред ЦИК Николай Булаев.

По его словам, "некоторые" использовали возможность участия в кампании не для того, чтобы в ней участвовать, а для того, "чтобы создать проблему, которая может, на их взгляд, серьезно осложнить какие-то социально-политические вещи".

Булаев также заявил, что большинство кандидатов в депутаты столичного парламента использовали различные инструменты и технологии при сборе подписей избирателей. Они были сформированы в результате консультации хорошо понимающих в этом людей.

Зампред ЦИК отметил, что если избиратели будут полностью самостоятельно заполнять свои данные, это поможет предотвратить фальсификации.

"Рисовать подписи станет бессмысленно, потому что доказательства будут здесь и сейчас", - заключил он.

Источник фото: Правда.ру

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