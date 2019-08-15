До участия в выборах по всей стране допустили около 90% кандидатов

До участия в выборах, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября по всей стране, допущены около 90% кандидатов.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил сегодня представителям СМИ, что всего будет замещено более 47 тысяч мандатов, кандидатов было выдвинуто 118 тысяч 645 человек, зарегистрировано 107 тысяч 889.

Регистрацию не прошли почти 10 тысяч человек.

По словам Булаева, высокий уровень регистрации свидетельствует о высокой степени подготовленности кандидатов и о лояльности избиркомов.

Напомним, 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня. В частности, состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах прямым голосованием изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований.

Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

Источник фото: Правда.ру

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