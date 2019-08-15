Кандидата от партии "Зеленые" не допустили до выборов в Марий Эл

Верховный суд Марий Эл отменил регистрацию кандидата на выборах в Госсобрание республики от партии "Зеленые" Игоря Эштукова.

Иск был подан окружным избиркомом. Он связан с тем, что часть подписей в поддержку Эштукова собрала член УИК, а это причина для отмены регистрации.

Глава реготделения партии Николай Семенов заявил, что решение суда обжаловано не будет.

Напомним, выборы в Госсовет состоятся 8 сентбря. В них примут участие шесть партий - "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия", "Коммунисты России" и Партия пенсионеров.

Отказано в регистрации, кроме "Зеленых", было кандидатам от "Партии роста", Партии добрых дел и Партии социальных реформ.

Зарегистрированы также 162 кандидата, выдвинутых по одномандатным избирательным округам от шести политических сил, и семь самовыдвиженцев.

Источник фото: Правда.ру

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