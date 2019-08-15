Появился второй кандидат на пост мэра Сочи

В комиссию по приему документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра Сочи подал заявку второй человек. Точных данных о кандидатах у нее нет.

Прием документов стартовал 30 июля и продлится до 29 августа. Первый кандидат представил их 12 августа.

Напомним, в нынешнем году мэра изберут по новой схеме. Это сделают депутаты горсобрания путем тайного голосования 10 сентября.

На кресло мэра курортного города имеют право претендовать те, кому уже исполнился 21 год, с высшем образованием. Кроме того, они должны не менее 5 лет руководить предприятием либо 3 года занимать одну из высших должностей муниципальной или госслужбы.

Отбирать претендентов будет комиссия, в которую входят 8 человек. Четверых ее членов уже определили народные избранники, остальных назначит губернатор.

Полномочия мэра Анатолия Пахомова, который руководит Сочи 10 лет, истекают 8 сентября. Ранее он заявлял, что не знает, пойдет ли на третий срок.

Источник фото: Правда.ру

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