Любовь Соболь устроила диверсию с отравлением в московских детсадах

Громкий скандал с заболеванием детей в столичных детских садах и школах стал своего рода трамплином для юриста так называемого ФБК Любови Соболь на пути в депутатское кресло. Однако не все так просто. Мать одного из пострадавших школьников, Екатерина Ковалева, в интервью Федеральному агентству новостей рассказала, как главная соратница Алексея Навального искажала факты и манипулировала родителями. Кроме того, женщина указала на то, что Соболь причастна к этому инциденту.

Напомним, команда блогера Алексея Навального выпустила серию лживых расследований, которые использовали для искового заявления против комбината питания "Конкорд", принадлежащего петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину. Поверившие скандальным оппозиционерам москвичи подали в суд коллективный иск. Однако позднее они начали массово отказываться от заявления, так как не хотели становиться частью фейковой агитационной программы Любови Соболь, метящей тогда в кресло депутата в Мосгордуме.

Среди таких родителей оказалась и Екатерина Ковалева. Ставшая частью грязной политической игры навальнистов, она отказалась помогать Алексею Навальному и его соратнице. Однако сразу после этого со стороны Фонда борьбы с коррупцией ей начали поступать угрозы.

Екатерина Ковалева в беседе с журналистами ФАН в красках рассказала о том, как было сфабриковано скандальное дело против "Конкорда". Началось все с того, что Любовь Соболь попросила женщину устроиться на предприятие для сбора компромата.

Навальнисты требовали, чтобы Ковалева изучила всю внутреннюю кухню комбината: выяснила, как привозится продукция, имена поставщиков, их номера машин, узнала, насколько качественную еду отправляет в школьные столовые "Конкорд" и т. д. Однако к комбинату в этом плане было не придраться, поэтому "шпиона" ФБК заставили в буквальном смысле искать грязь и снимать ее на фото и видео. Например, приходилось импровизировать и выдавать за нарушения процесс чистки картошки.

Правда, уже тогда Екатерина Ковалева начала подозревать, что отравление детей — это чья-то хорошо спланированная диверсия с внедрением зараженной штаммом шигеллы продукции и распространением ее по столичным детским садам и школам.

"Мы писали заявление по 205 статье в Федеральную службу безопасности о том, что это был террористический акт, диверсия. Подписалось множество родителей пострадавших детей, потому что это было на самом деле так", — заявила участница "расследования".

Причем Ковалева пыталась объяснить это Соболь и ее соратникам. Однако юрист т. н. ФБК продолжала настаивать на том, что в заболевании детей нужно обвинить именно "Конкорд" Евгения Пригожина. Кроме того, подруга Навального не раз отмечала, что происходит передел рынка школьного питания, поэтому должно случиться какое-нибудь ЧП.

Сейчас львиная доля родителей убеждена, что так называемая диверсия была спланирована самой Любовью Соболь, ведь без лживого расследования эта история не получила бы такую широкую огласку и не вызвала определенный общественный резонанс.

Напомним, что тема заболевания детей в московских детсадах и школах стала своего рода политической рекламой для навальнистов. При поддержке своего начальника Алексея Навального Любовь Соболь решила шантажом выманить из петербургского предпринимателя Евгения Пригожина крупную сумму.

Так, в феврале 2019 года в СМИ появилась информация о том, что глава ФБК и его юрист встречались с бизнесменом с предложением прекратить искусственную травлю его предприятия за 300 миллионов рублей. Полученные от Пригожина деньги планировалось потратить на "предвыборную кампанию команды Навального". Однако предприниматель ответил категорическим отказом.

В пресс-службе "Конкорда" эту информацию подтвердили. Кроме того, Пригожин через своих представителей рассказал о расследовании, которое проводит его компания. По последним данным, Любовь Соболь сама может быть причастна к заболеванию дошкольников в Москве.

Для чего? На протяжении нескольких месяцев эксперты разных уровней отмечали: лживое расследование против "Конкорда" — это грязная пиар-акция Любови Соболь, которой нужно было заявить о себе в преддверии выборов в Мосгордуму. Команда Навального не брезгает использовать аморальные методы в своей работе, когда нужно поднять шумиху в либеральной прессе.

По подобному сценарию разразился скандал по поводу якобы отравления Алексея Навального в спецприемнике. Его личный врач Анастасия Васильева через щелку двери палаты поставила для своего пациента неутешительный диагноз — "отравление неизвестным веществом". Однако позднее медики опровергли эту информацию, заявив, что у главы Фонда борьбы с коррупцией обычная крапивница. Видимо, фейки об отравлении — излюбленный способ манипулирования общественным мнением у членов ФБК.