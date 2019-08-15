Половина победителей кадрового конкурса "Мой Дагестан" назначены на руководящие должности в республике. Об этом заявил глава региона Владимир Васильев на встрече с молодежью на форуме "Машук".
По словам чиновника, которые приводит его официальный сайт, международный конкурс был проведен при поддержке администрации президента. В нем участвовали 6 тыс. человек.
Было отобрано 54 человека, на руководящих постах уже работают 26 из них.
Васильев добавил, что 90% молодых людей, прошедших в финал конкурса, - дагестанцы. Некоторые из победителей уже "выросли". В частности, министр земельных и имущественных отношений сначала был замглавы этого ведомства.
"И таких у нас уже трое - тех, кто, поработав год, "вырос" до руководителя рангом выше, в том числе и министр сельского хозяйства республики", - сказал он.
Источник фото: сайт главы Дагестана
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