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Источник Правда.Ру

Подготовлен черновой вариант проекта избирательного кодекса

Политика print

Рабочая группа МГУ подготовила черновик проекта российского избирательного кодекса.

Год назад Российский фонд свободных выборов, одним из учредителей которого является ЦИК, и факультет политологии МГУ подписали соглашение о разработке кодекса. Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова говорила, что избирательное законодательство может быть оформлено в избирательный кодекс к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.

Исполнительный директор фонда Максим Лесков сказал ТАСС, что черновой текст кодекса о выборах и референдумах готов, в настоящий момент его анализируют. Скоро он будет опубликован.

Проекта кодекса будет состоять из двух частей - самого текста и пакета поправок, которых сформировано уже около 25.

Поправки  изучат законодатели и решат, какие из них нужны, а какие нет.

Источник фото: Правда.ру

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Темы мгу кодекс законодательство предвыборная кампания
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