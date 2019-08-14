Рабочая группа МГУ подготовила черновик проекта российского избирательного кодекса.
Год назад Российский фонд свободных выборов, одним из учредителей которого является ЦИК, и факультет политологии МГУ подписали соглашение о разработке кодекса. Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова говорила, что избирательное законодательство может быть оформлено в избирательный кодекс к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.
Исполнительный директор фонда Максим Лесков сказал ТАСС, что черновой текст кодекса о выборах и референдумах готов, в настоящий момент его анализируют. Скоро он будет опубликован.
Проекта кодекса будет состоять из двух частей - самого текста и пакета поправок, которых сформировано уже около 25.
Поправки изучат законодатели и решат, какие из них нужны, а какие нет.
Источник фото: Правда.ру
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