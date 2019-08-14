Волгоградский облсуд не удовлетворил иск кандидата на пост губернатора Дмитрия Любитенко. Он пытался добиться отмены решения избиркома, который оказал ему в регистрации.
Любитенко выдвинула партия "Яблоко", однако он не представил нужное количество подписей в свою поддержку. Он собрал 22 подписи муниципальных депутатов, а нужно было 228.
По словам кандидата, он не смог их собрать из-за "административных барьеров". Любитенко требовал признать незаконным отказ избиркома и зарегистрировать его, но суд его сторону не принял.
За пост главы Волгоградской области будут бороться действующий губернатор Андрей Бочаров от "Единой России", Владимир Рублев от ЛДПР, Алексей Буров от КПРФ, Сергей Полещук от "Справедливой России".
В выборах собирался участвовать еще Эдуард Давыдовский от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, но сам с них снялся, написав заявление в избирком.
Источник фото: Правда.ру
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