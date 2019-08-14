"Яблоко" через суд пытаются снять с выборов в Вологодскую гордуму

Представители ЛДПР выразили несогласие с решением Вологодского горсуда не снимать с выборов в депутаты городской думы кандидатов от "Яблока". Они подали апелляционную жалобу в вышестоящий областной суд.

На сайте "Яблока" сообщается, что требования истцов теперь поддержала прокуратура, хотя ранее она занимала противоположную позицию.

Иски были поданы на зампреда регионального отделения партии, руководителя проекта "Гражданин35" Дмитрия Тарасова, его участников Любовь Крыкса, Алексея Никитина, а также на директора радиостанции "Эхо Вологды" Александра Свитина.

Тарасов заявил, что раз не удалось снять партию по закону, то будет использован "административный ресурс". По его словам, в настоящее время оказывается давление на стороны процесса, чтобы не допустить до выборов независимых кандидатов, представляющих угрозу "Единой России".

Заседание облсуда по данному делу пройдет 15 августа.

Источник фото: Правда.ру

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