КПРФ предложит расширить полномочия МГД по контролю над мэрией

КПРФ в начале работы нового созыва Мосгордумы внесет законопроект, который наделяет ее функциями дополнительного контроля над мэрией столицы.

По словам кандидата-коммуниста в депутаты городского парламента Вадима Кумина, МГД должна иметь право назначать вице-мэров и ключевых министров, оценивать ежегодный отчет градоначальника, а не просто его заслушивать, как в настоящее время.

Кумин подчеркнул, что в избирательное законодательство необходимо внести кардинальные изменения, так как Мосгордума восьмого созыва не может быть "избрана по таким же принципам, которые привели к нынешней ситуации".

Добавим, сегодня КПРФ пригласила незарегистрированных кандидатов в МГД принять участие в наблюдении за выборами на всех избирательных участках. Об этом заявила кандидат от партии Анастасия Удальцова. Кумин ее поддержал.

Источник фото: Правда.ру

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