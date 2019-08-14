Глава ЦИК Элла Памфилова попросила избиркомы регионов заняться предложениями по обновлению механизма сбора подписей в поддержку кандидатов на выборах.
По ее словам, проблему особенно четко выявила ситуация, возникшая в Москве. Указанная процедура не отвечает требованиям времени, поэтому пора начать работу над этим вопросом, сказала председатель Центризбиркома.
Добавим, ранее в среду она заявила, что не обижается, когда членов ЦИК оскорбляют, и что для оправданий повода нет.
"Но даже к самой жесткой критике и серьезным аргументам готова прислушаться", - отметила глава комиссии и добавила, что ведомство стоит на стороне закона.
Неделю назад Памфилова уже говорила, что механизм сбора подписей устарел и что нужно внести изменения в законодательство. Сделано это будет как только закончится избирательная кампания.
Источник фото: Правда.ру
Читайте также:
ЦИК предлагает собирать подписи за кандидатов через портал госуслуг
Глава МГИК: систему сбора подписей в поддержку кандидидатов надо менять
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Когда капитан Колесников писал: "Шансов, похоже, нет, будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает", - подлодку "Курск" уже похоронили. Разбираемся, кто виноват.
В США этот показатель несколько ниже, сообщает институт Гэллапа. Рекордсменом же является Марокко – там готовы отдать свою жизнь за страну 94% жителей.
Губернаторы перестают воспринимать прямые указания президента, и даже идут на обман, как, в частности, губернатор Красноярского края Александр Усс