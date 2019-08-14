ЦИК попросил подготовить предложения по сбору подписей на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова попросила избиркомы регионов заняться предложениями по обновлению механизма сбора подписей в поддержку кандидатов на выборах.

По ее словам, проблему особенно четко выявила ситуация, возникшая в Москве. Указанная процедура не отвечает требованиям времени, поэтому пора начать работу над этим вопросом, сказала председатель Центризбиркома.

Добавим, ранее в среду она заявила, что не обижается, когда членов ЦИК оскорбляют, и что для оправданий повода нет.

"Но даже к самой жесткой критике и серьезным аргументам готова прислушаться", - отметила глава комиссии и добавила, что ведомство стоит на стороне закона.

Неделю назад Памфилова уже говорила, что механизм сбора подписей устарел и что нужно внести изменения в законодательство. Сделано это будет как только закончится избирательная кампания.

Источник фото: Правда.ру

Читайте также:

ЦИК предлагает собирать подписи за кандидатов через портал госуслуг

Глава МГИК: систему сбора подписей в поддержку кандидидатов надо менять