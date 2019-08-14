Кашин отреагировал на слова Жириновского о распаде СССР

Заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин отреагировал на заявление Владимира Жириновского о причинах распада СССР.

Ранее лидер ЛДПР заявил, что СССР можно было бы сохранить, если бы на Манежную площадь в Москве в августе 1991 года вышли хотя бы 50 тысяч членов КПСС.

По его словам, в столице был миллион коммунистов, но они не понимали всю опасность происходящего, что страна стоит на пороге взрыва.

Политик добавил, что если бы коммунисты вывели 50 тысяч человек, страну можно было бы сохранить.

Кашин на это ответил, что Жириновский делает очень много заявлений, "иногда их комментировать не особо хочется, предположить можно что угодно". Однако, добавил он, на самом деле было предательство со стороны самой верхушки власти.

Кроме того, произошедшее связано с тем, что партия "была обезглавлена", так как была "встроена в госуправление", сказал Кашин. По команде бы она вышла, но она не поступила, заключил зампред ЦК КПРФ.

Источник фото: сайт Карельского отделения КПРФ

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