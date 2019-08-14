Горизбирком Петербурга в течение недели решит вопрос о целесообразности открытия избирательных участков для выборов губернатора в Псковской области. Об этом заявил его председатель Виктор Миненко.
По его словам, пока принято решение упразднить там порядка пяти участков из-за низкой активности избирателей. Принять окончательное решение избирком обещает на следующей неделе.
Говоря об участках в Ленинградской области, Миненко сообщил, что 10 из них также могут упразднить, поскольку они располагаются рядом с другими участками.
Глава ЦИК Элла Памфилова в свою очередь заявила, что открытие участков в Псковской области нецелесообразно. Она подчеркнула, что запретить это сделать ведомство не может, но оно не допустит дискредитации механизма "Мобильный избиратель".
Ранее сообщалось, что жители Петербурга смогут проголосовать за кандидатов в губернаторы на 72 участках в Ленинградской области и на 20 - в Псковской.
Источник фото: Правда.ру
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