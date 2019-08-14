Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти после акций протеста в столице.
Проверку она также просит провести по поводу заключения под стражу фигурантов дела, сообщается на сайте партии.
Аналогичное обращение направлено и в столичную прокуратуру. В нем политик отмечает, что "со стороны арестованных не усматриваются действия, содержащие признаки участия в массовых беспорядках, применения насилия к представителю власти".
Кроме того, по словам Слабуновой, основания, по которым заключали под стражу задержанных по делу, ничем не были не подтверждены.
Ранее к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить обоснованность возбуждения дела обратился глава Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов.
Источник фото: Правда.ру
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