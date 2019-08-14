Власти Москвы согласовали проведение митинга 25 августа

Власти Москвы согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа. Заявленное число участников - до 100 тысяч человек.

По словам первого замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василия Олейника, группа граждан подала заявку на проведение шествия от Пушкинской площади до проспекта Сахарова с последующим митингом.

Однако в проведении шествия отказано, митинг разрешено провести на внешней стороне Садового кольца.

Олейник отметил, что это позволит органам власти обеспечить условия проведения акции и оказать организаторам помощь в вопросе обеспечения безопасности людей.

Напомним, согласованный митинг 10 августа стал четвертым в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты столичного парламента. Акции, которые состоялись 27 июля и 3 августа, были несогласованными.

Источник фото: Правда.ру

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