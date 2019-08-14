Зюганов поддержал требование отставки главы Мосгоризбиркома

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддерживает требование кандидатов от партии в депутаты столичного парламента отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

По его словам, глава МГИК "лишил себя доверия полностью". "Я бы на месте Памфиловой отправил бы немедленно", - добавил политик.

Напомним, ранее главе ЦИК Элле Памфиловой передали требование, подписанное 45 кандидатами в Мосгордуму от партии. Она допустила возможность вынесения вотума недоверия Горбунову, но отметила, что до выборов таких решений принято не будет.

По словам Памфиловой, она не может уволить его прямым указанием. Вместе с тем она подчеркнула, что изменения в МГИК назрели, что Горбунов работает в ведомстве 26 лет, и это "более чем достаточно".

Глава Центризбиркома рассказала, что обращалась по этому поводу к мэру Сергею Собянину.

Источник фото: Правда.ру

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