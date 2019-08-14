КПРФ пожаловалась в СК на фальсификации на выборах в Мосгордуму

Кандидаты в депутаты Мосгордумы от КПРФ подали обращение в Следственный комитет с требованием возбудить уголовные дела в связи с "массовыми фальсификациями" при сборе подписей "провластными кандидатами" и нарушениями при отказах представителям оппозиции.

Коммунисты заявляют, что около 600 тыс. подписей могли предоставить в избиркомы без участия избирателей.

Действующий депутат Мосгордумы, кандидат Елена Шувалова заявила "Ъ", что акции протеста, которые состоялись в Москве, были спровоцированы политикой властей города.

По ее словам, она получила заявки от людей, подписи которых стояли в подписных листах провластных кандидатов. Шувалова подчеркнула, что используются персональные данные москвичей без их ведома, подделываются подписи, и все это покрывают избиркомы.

Кандидаты от КПРФ утверждают, что собрали нужные доказательства для возбуждения дел.

Источник фото: Правда.ру

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