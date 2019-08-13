ГИК Петербурга не будет оборудовать видеокамерами "дачные" участки

Избирательные участки в Ленинградской и Псковской областях во время выборов губернатора Петербурга не будут оборудовать камерами видеонаблюдения. Об этом заявил глава горизбиркома Виктор Миненко.

Соответствующее решение принято ради экономии бюджетных денег. Миненко уверен, что при этом выборы пройдут по закону, за их ходом будут следить представители Центризбиркома, наблюдатели кандидатов и члены Общественной палаты северной столицы.

В самом городе видеонаблюдение обеспечат на 1799 участках и в помещениях 30 территориальных избиркомов. Всего будет работать почти 3700 камер.

Напомним, ранее стало известно, что жители Петербурга смогут проголосовать за кандидатов в губернаторы на 72 участках в Ленинградской области и на 20 - в Псковской. Такое решение, в частности, принято ради того, чтобы на выборы пришли дачники.

Против него выступили один из кандидатов в губернаторы Владимир Бортко, отделение "Справедливой России" в Петербурге и др. Глава ЦИК Элла Памфилова потребовала обосновать необходимость таких участков.

Источник фото: Правда.ру

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