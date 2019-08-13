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Врио главы Курганской области отказался от участия в дебатах

Политика » Выборы print

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков отказался от участия в предвыборных дебатах.

Напомним, российский лидер Владимир Путин 2 октября 2018-го назначил Шумкова врио главы области вместо Алексея Кокорина. В этом году за кресло главы региона будут бороться четыре кандидата: Шумков, который идет на выборы самовыдвиженцем, Яков Сидоров от КПРФ, Юрий Ярушин от ЛДПР, Татьяна Майборода от "Справедливой России".

Сегодня Шумков должен первый раз принять участие в дебатах на "Радио России" вместе с Ярушиным, однако он написал официальный отказ.

Ранее консультант врио губернатора Андрей Ткаченко говорил, что у чиновника очень плотный рабочий график, поэтому встрече с оппонентами он предпочтет решение насущных  задач.

Сегодня программа выйдет в эфир в виде разговора ведущей Тамары Андроновой с Юрием Ярушиным.

Ближайшие дебаты у врио губернатора были запланированы на 23 августа.

Источник фото: сайт правительства Курганской области

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Темы дебаты губернатор курганская область предвыборная кампания
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