В ЦИК заявили о претензиях к работе окружных комиссий в Москве

ЦИК имеет серьезные претензии к ряду окружных комиссий Москвы, заявила сегодня его глава Элла Памфилова.

По ее словам, если бы их не было, не пришлось бы вторую неделю "денно и нощно разгребать это". Однако, добавила Памфилова, возможные ошибки не отменяют в целом решений.

Она также отметила, что для нее стала неожиданной ситуация с недопуском ряда кандидатов в депутаты столичного парламента до выборов и их требования о регистрации. Но надо разделять, "где шум и где реальные проблемы", сказала председатель ЦИК.

Вместе с тем, Элла Памфилова считает, что избирательная кампания в этом году в целом идет лучше, чем в предыдущие. Это стало в том числе результатом работы ЦИК, констатировала она.

Полномочия Памфиловой заканчиваются через два года. Она выразила надежду, что до этого времени доведет до конца начатую работу по реформированию избирательной системы страны.

Источник фото: Правда.ру

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