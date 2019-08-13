Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что парламентарии намерены законодательно противодействовать вмешательству США. Так депутат ГД ответил на недавнее заявление главы демократов в палате представителей Конгресса США Стени Хойера.
"Смею заверить господина Хойера, что любые попытки вмешательства Вашингтона во внутренние дела России обречены на крах. Мы будем противодействовать этому на законодательном поле", - отметил Слуцкий.
По словам парламентария, 19 августа будет созвано экстренное заседание Совета Думы, где обсудят иностранное вмешательство во внутренние дела РФ.
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