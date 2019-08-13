Госдума разработает закон для противодействия вмешательству США

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что парламентарии намерены законодательно противодействовать вмешательству США. Так депутат ГД ответил на недавнее заявление главы демократов в палате представителей Конгресса США Стени Хойера.

"Смею заверить господина Хойера, что любые попытки вмешательства Вашингтона во внутренние дела России обречены на крах. Мы будем противодействовать этому на законодательном поле", - отметил Слуцкий.

По словам парламентария, 19 августа будет созвано экстренное заседание Совета Думы, где обсудят иностранное вмешательство во внутренние дела РФ.