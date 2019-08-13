КПРФ в Татарстане требует снять с выборов представителей двух партий

Татарстанское отделение КПРФ направило в Верховный суд республики иски о снятии с выборов в Госсовет региона кандидатов от "Коммунистов России" и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

В нем заявляют, что ЦИК незаконно зарегистрировал списки данных политических сил, так как они предоставили недействительные подписи избирателей. В партиях это опровергают.

Напомним, Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость пытались через суд снять с выборов и представители "Справедливой России", однако он иск не удовлетворил. В СР заявляли, что в документах, которые были представлены в ЦИК, не были указаны идентификационные номера налогоплательщиков.

ВС даты заседаний пока не назначил. Глава отделения "Коммунистов России" Альфред Валиев заявил "Ъ", что у жалобы нет перспектив, потому что подписи были собраны честно.

Необоснованными претензии назвали и в Российской партии пенсионеров.

Источник фото: Правда.ру

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