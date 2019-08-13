Правительство Москвы отказало в согласовании митинга-провокации 17.08

«Оппозиционеры» в очередной раз получили от правительства Москвы отказ в проведении акции протеста 17 августа.

Митинг-шествие активисты запланировали, чтобы выразить свою поддержку бывшим кандидатам в Московскую городскую Думу. Напомним, что «независимые» кандидаты были исключены из предвыборной гонки за большой процент бракованных подписных листов. Большинство из уже прошедших с 14 июля по 10 августа митингов обернулись массовыми беспорядками и погромами. Наиболее агрессивные провокаторы пускали в ход газовые баллончики и дымовые шашки, а также закидывали сотрудников правоохранительных органов бутылками и камнями.

Согласно действующему законодательству организаторы несанкционированных акций должны нести ответственность по статье об организации массовых беспорядков. Уголовное дело может быть возбуждено при применении насилия участниками акции.

10 августа согласованный митинг «оппозиционеров» на проспекте Академика Сахарова превратился в концерт популярных среди молодёжи исполнителей. Организаторы намеренно привлекли к участию в мероприятии рэперов, музыкальные коллективы, блогеров и других известных личностей, которые обеспечили интерес людей к «митингу». Но даже большого числа фанатов «оппозиционерам» показалось мало, поэтому они воспользовались проверенным способом и привезли на акцию жителей других регионов России. Всё это было сделано для того, чтобы создать видимость массовости либерального движения в России.

Заметим, что в ходе мероприятий центру города был нанесён существенный материальный ущерб, а также были пострадавшие среди обычных граждан. В целях защиты горожан от потенциальной угрозы, источником которой являются провокационные митинги, власти столицы отклонили прошение об организации протестной акции 17 августа. Важно отметить, что заявка была передана правительству позже установленных законом сроков. По законодательству РФ обращение должно быть составлено и направлено властям за 10 дней до дня проведения мероприятия.

Организаторами несогласованных митингов в Москве являются бывшие кандидаты Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие приближённые Алексея Навального. «Независимые» кандидаты не прошли муниципальный фильтр из-за подделки подписей москвичей. Так, в подписных листах Любови Соболь нашли 14,67% брака. В пользу «юриста» ФБК даже «расписывались» уже мёртвые люди.