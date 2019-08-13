Большинство жителей Петербурга не ходит на выборы, заявила один из кандидатов в губернаторы, депутат Заксобрания Надежда Тихонова.
По ее словам, явка на муниципальные выборы в среднем составляет 15%, на региональные - около 35%. Если в северной столице она будет 70-80%, "будем жить в совершенно другого качества условиях", сказала Тихонова "Диалогу".
В таком случае, добавила она, законы будут приниматься в интересах людей, и не станет монополизма "Единой России". Люди, обеспечивающие явку, в основном - админресурс (бюджетники, военные и т.д.), и ему сложно противостоять, отметила кандидат.
Она заявила, что в городе необходимо менять структуру власти с помощью коалиционного правительства, проектных офисов.
Если Тихонова проиграет выборы, она намерена вплотную заняться мусорной реформой.
Источник фото: сайт "Справедливой России"
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