Тихонова: в Петербурге большинство людей не ходит на выборы

Большинство жителей Петербурга не ходит на выборы, заявила один из кандидатов в губернаторы, депутат Заксобрания Надежда Тихонова.

По ее словам, явка на муниципальные выборы в среднем составляет 15%, на региональные - около 35%. Если в северной столице она будет 70-80%, "будем жить в совершенно другого качества условиях", сказала Тихонова "Диалогу".

В таком случае, добавила она, законы будут приниматься в интересах людей, и не станет монополизма "Единой России". Люди, обеспечивающие явку, в основном - админресурс (бюджетники, военные и т.д.), и ему сложно противостоять, отметила кандидат.

Она заявила, что в городе необходимо менять структуру власти с помощью коалиционного правительства, проектных офисов.

Если Тихонова проиграет выборы, она намерена вплотную заняться мусорной реформой.

Источник фото: сайт "Справедливой России"

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